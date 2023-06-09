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Леонтьева Светлана

Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1984

Отец: Леонтьев Иван Григорьевич

Мать: Леонтьева Ильина Раиса Филипповна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)