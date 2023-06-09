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Леонтьева Светлана
Леонтьева Светлана
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Место рождения
Зеленодольск
, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
06.10.1984
Пол
Женский
Отец
Леонтьев Иван Григорьевич
1950 г.р.
Мать
Леонтьева Ильина Раиса Филипповна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1984
Отец:
Леонтьев Иван Григорьевич
Мать:
Леонтьева Ильина Раиса Филипповна
Зеленодольск
, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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