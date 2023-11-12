Набокова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набокова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Пущин Иван Петрович

Мать: не указана

Смерть
1866
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