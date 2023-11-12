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Набокова Екатерина Ивановна
Набокова Екатерина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
1866
Пол
Женский
Отец
Пущин Иван Петрович
1754 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Пущин Иван Петрович
Мать: не указана
Смерть
1866
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