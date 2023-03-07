Кропотин Калина Михайлов
Место рождениядер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: Кропотин Михаил (Мишка) Степанов
Мать: не указана
дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Анна Калинина
Мать ребёнка: Кропотина Устинья Федорова
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: Кропотина Устинья Федорова
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Кропотина Устинья Федорова
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719