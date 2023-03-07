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Кропотин Калина Михайлов

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Место рождения

дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Кропотин Михаил (Мишка) Степанов

Мать: не указана

дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Анна Калинина

Мать ребёнка: Кропотина Устинья Федорова

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Кропотин Никифор Калинин

Мать ребёнка: Кропотина Устинья Федорова

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Кропотин Ефим Калинин

Мать ребёнка: Кропотина Устинья Федорова

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотина Устинья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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