Маркелова (Шевелëва) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова (Шевелëва) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

24.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1948

Отец: Шевелёв Алексей Денисович

Мать: Шевелëва Нина Федоровна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Маркелов Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
21.03.1982

Сын: Маркелов Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Маркелов Валерий Сергеевич

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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