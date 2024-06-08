Маркелова (Шевелëва) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1948
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1948
Отец: Шевелёв Алексей Денисович
Мать: Шевелëва Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Маркелов Валерий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.03.1982
Сын: Маркелов Денис Валерьевич
Отец ребёнка: Маркелов Валерий Сергеевич
Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра