Милорадович Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Милорадович Александр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Милорадович Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Милорадович Ольга Кирилловна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Хвощинская София Григорьевна

Мать ребёнка: Милорадович Ольга Кирилловна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Милорадович Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Милорадович Ольга Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милорадович Ольга Кирилловна

Смерть
1905
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