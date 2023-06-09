Гайнутдинов Рафаил Фаляхетдинович (Фаляхутдинович)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайнутдинов Фаляхетдин (Фалях)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1957
Сын: Гайнутдинов Зуфар Рафаилович
Мать ребёнка: Гатауллина Кашифа Гатаулловна
Рождение ребёнка
04.06.1961
Дочь: Кутлубаева Аида Рафаиловна
Мать ребёнка: Гатауллина Кашифа Гатаулловна
Смерть
Неизвестно