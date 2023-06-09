Гайнутдинов Рафаил Фаляхетдинович (Фаляхутдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинов Рафаил Фаляхетдинович (Фаляхутдинович)

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнутдинов Фаляхетдин (Фалях)

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1957

Сын: Гайнутдинов Зуфар Рафаилович

Мать ребёнка: Гатауллина Кашифа Гатаулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1961

Дочь: Кутлубаева Аида Рафаиловна

Мать ребёнка: Гатауллина Кашифа Гатаулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно