Климова (Лукьянова) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Лукьянова) Ольга Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Сын: Климов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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