Мартиненко Меланья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартиненко Меланья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
10.10.1825 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 643
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартиненко Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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