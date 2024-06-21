Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Георгиев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Антип Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Георгиев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Георгиев
Смерть
1808