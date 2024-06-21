Анна Степанова 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1762 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Георгиев

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Антип Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Георгиев

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Георгиев

Чижово, Фрязино, Московская область
Смерть
1808

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