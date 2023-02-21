Ракевич Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракевич Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1966

Дочь: Лубинец Жанна Петровна

Отец ребёнка: Лубинец Петр Александрович

Рождение ребёнка
19.10.1968

Сын: Лубинец Петр Петрович

Отец ребёнка: Лубинец Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубинец Наталья Петровна

Отец ребёнка: Лубинец Петр Александрович

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