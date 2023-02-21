Ракевич Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1966
Дочь: Лубинец Жанна Петровна
Отец ребёнка: Лубинец Петр Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1968
Отец ребёнка: Лубинец Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубинец Наталья Петровна
Отец ребёнка: Лубинец Петр Александрович