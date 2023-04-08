Добряк Семён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряк Семён Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около 31.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Добряк Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Добряк Екатерина Мироновна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добряк Екатерина Мироновна

Смерть
Около 31.07.1944