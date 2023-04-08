Добряк Семён Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиОколо 31.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Добряк Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Добряк Екатерина Мироновна
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 31.07.1944