Супенко Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супенко Ирина Ивановна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1899

Сын: Супенко Ефимий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Супенко Лаврентий Захарович

Рождение ребёнка
Около ?.12.1904

Дочь: Варвара Лаврентьевна

Отец ребёнка: Супенко Лаврентий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супенко Лаврентий Захарович

Смерть
Неизвестно
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