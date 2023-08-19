Супенко Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1899
Сын: Супенко Ефимий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Супенко Лаврентий Захарович
Рождение ребёнка
Около ?.12.1904
Дочь: Варвара Лаврентьевна
Отец ребёнка: Супенко Лаврентий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно