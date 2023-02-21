Рода (Гумен) Анастасия Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рода (Гумен) Анастасия Онисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1798

Дата смерти

03.10.1832

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1798

Отец: Гумен Онисим Петрович

Мать: Гумен Наталия Иоанновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PPW6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-K4W8
Бракосочетание
17.01.1832

Муж: Бондарь Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-T857
Смерть
03.10.1832
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Q-L4QH
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