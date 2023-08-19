Желудков Владимир
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Желудков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Желудкова ??? ????
Рождение ребёнка
1908
Сын: Желудков Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Желудкова ??? ????
Рождение ребёнка
1917
Сын: Желудков Василий Владимирович
Мать ребёнка: Желудкова ??? ????
Рождение ребёнка
1922
Сын: Желудков Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Желудкова ??? ????
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желудкова ??? ????
Смерть
Неизвестно