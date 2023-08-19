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Желудков Владимир

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Желудков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Желудкова ??? ????

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Желудков Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Желудкова ??? ????

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Желудков Василий Владимирович

Мать ребёнка: Желудкова ??? ????

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Желудков Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Желудкова ??? ????

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желудкова ??? ????

Смерть
Неизвестно
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