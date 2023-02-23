Шарапов Василий Федорович
Место рожденияЯмбулатово Янтиковский район Чувашия
Дата рождения20.02.1916
Дата смерти16.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Рождение ребёнка
06.07.1937
Дочь: Данилова Фаина Васильевна
Мать ребёнка: Шарапова Анастасия
Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Тямакова Луиза Васильевна
Мать ребёнка: Шарапова Анастасия
Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Рождение ребёнка
08.08.1946
Сын: Шарапов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Шарапова Анастасия
Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарапова Анастасия
Смерть
16.05.1988
Шимкусы Янтиковский район Чувашия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шимкусы Янтиковский район Чувашия