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Шарапов Василий Федорович

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Место рождения

Ямбулатово Янтиковский район Чувашия

Дата рождения

20.02.1916

Дата смерти

16.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Рождение ребёнка
06.07.1937

Дочь: Данилова Фаина Васильевна

Мать ребёнка: Шарапова Анастасия

Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Тямакова Луиза Васильевна

Мать ребёнка: Шарапова Анастасия

Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Рождение ребёнка
08.08.1946

Сын: Шарапов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Шарапова Анастасия

Ямбулатово Янтиковский район Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Анастасия

Смерть
16.05.1988
Шимкусы Янтиковский район Чувашия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шимкусы Янтиковский район Чувашия
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