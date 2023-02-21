Лоскутова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смерти11.03.1919 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1867 по 1872 ст.
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Лоскутов Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитович
Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.
Дочь: Леонова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитович
Смерть
11.03.1919 ст.
причина: "от дряблой старости". Ф.2184 Оп.1 Д.77 стр. 97
Похороны
13.03.1919 ст.