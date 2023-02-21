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Лоскутова Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

11.03.1919 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1867 по 1872 ст.

Муж: Лоскутов Афанасий Никитович

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Лоскутов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.

Дочь: Леонова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитович

Смерть
11.03.1919 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
причина: "от дряблой старости". Ф.2184 Оп.1 Д.77 стр. 97
Похороны
13.03.1919 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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