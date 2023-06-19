Плейкис Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2004
Сын: Плейкис Михаил Викторович
Мать ребёнка: Плейкис Анна Викторовна
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плейкис Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плейкис Анна Викторовна