Плейкис Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плейкис Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2004

Сын: Плейкис Михаил Викторович

Мать ребёнка: Плейкис Анна Викторовна

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плейкис Анна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плейкис Анна Викторовна