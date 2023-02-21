Герасимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Герасимова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Артем Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Максим Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно