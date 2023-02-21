Герасимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Александр

Герасимов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Герасимова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Артем Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Максим Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Татьяна Анатольевна

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