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Евтанович Ефим Егорович

Место рождения

град београд, Град Београд, Централна Србија, Serbia

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

02.08.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купец первой гильдии в Риге
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Jeftanowitsch) Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1849

Сын: Евтанович Александр Ефимович

Мать ребёнка: Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1853

Сын: Евтанович Вячеслав Ефимович

Мать ребёнка: Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна

Смерть
02.08.1867
Похороны
Неизвестно

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