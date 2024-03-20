Евтанович Ефим Егорович
Место рожденияград београд, Град Београд, Централна Србија, Serbia
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти02.08.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купец первой гильдии в Риге
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Jeftanowitsch) Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1849
Рождение ребёнка
04.08.1853
Смерть
02.08.1867
Похороны
Неизвестно