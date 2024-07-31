Стародубцев Иван
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева Евдокея
Рождение ребёнка
1814
Сын: Стародубцев Никита
Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея
Рождение ребёнка
1816
Сын: Стародубцев Андрей
Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Стародубцева) Дарья
Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея
Рождение ребёнка
1839
Сын: Стародубцев Григорий
Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея
Смерть
1856