Стародубцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцев Иван

Стародубцев Иван

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Стародубцев Владимир

Мать: Стародубцева Марина Григорьевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Евдокея

Рождение ребёнка
1814

Сын: Стародубцев Никита

Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Стародубцев Андрей

Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Стародубцева) Дарья

Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Стародубцев Григорий

Мать ребёнка: Стародубцева Евдокея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1856
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.