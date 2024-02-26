Чурилина Евдокея Николаева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Евдокея Николаева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.06.1875 ст.

Муж: Чурилин Илья Петров (Ич)

Смерть
Неизвестно

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