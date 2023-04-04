Дубянский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти27.11.1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Дубянский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Дубянский Михаил
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дубянский Захар
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дубянский Яков
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Долгорукая Елизавета
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубянский Федор
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
27.11.1769