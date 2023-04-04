Дубянский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубянский Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

27.11.1769

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Дубянский Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Дубянский Михаил

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дубянский Захар

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дубянский Яков

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Долгорукая Елизавета

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубянский Федор

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
27.11.1769