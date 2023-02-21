Нездайминов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНездайминов Денис

Нездайминов Денис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Мария Денисовна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Полина Денисовна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Анна Денисовна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Александра Денисовна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close