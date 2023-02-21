Нездайминов Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нездайминова Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нездайминова Мария Денисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нездайминова Полина Денисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нездайминова Анна Денисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нездайминова Александра Денисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Смерть
Неизвестно