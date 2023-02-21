Собачкина Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкина Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Собачкин Трофим Гаврилович

Отец ребёнка: Собачкин Гаврила Дмитриевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Собачкин Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Собачкин Гаврила Дмитриевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собачкин Гаврила Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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