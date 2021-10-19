Киямова (Киямова) Сария (Сәрия) 24.11.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киямова (Киямова) Сария (Сәрия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1962

Дата смерти

19.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.2021

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