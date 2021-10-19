Киямова (Киямова) Сария (Сәрия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1962
Дата смерти19.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.2021