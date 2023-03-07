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Дарья Харлампиева

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Место рождения

Щучья Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Щучья Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.11.1827 ст.

Муж: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки крестьянский сын Николай Иванов 19-ти лет венчан того же Удельного ведомства деревни Щучьей горы с крестьянской дочерью девицей Дарьей Харлампиевой 19-ти лет пер... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1828 ст.

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родися дочь. Ей же имя наречено Пелагея Восприимники были вотчины Белокоровкина деревни Патрушина к... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1832 ст.

Сын: Тимофей Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родился сын. Ему же имя наречено Тимофей. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1834 ст.

Дочь: Устиния Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Устиния Восприимниками были погоста Мелетово дьячек Михаил Иванов и той же деревни Тр... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1837 ст.

Дочь: Стефанида Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Стефанида Того же ведомства и той же деревни крестьянин Иван Иванов и Петра Симеонова... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Яков Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Дементий Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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