Дарья Харлампиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1827 ст.
Муж: Николай Иванов
Удельного ведомства деревни Трищелинки крестьянский сын Николай Иванов 19-ти лет венчан того же Удельного ведомства деревни Щучьей горы с крестьянской дочерью девицей Дарьей Харлампиевой 19-ти лет пер... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1828 ст.
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родися дочь. Ей же имя наречено Пелагея Восприимники были вотчины Белокоровкина деревни Патрушина к... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1832 ст.
Сын: Тимофей Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родился сын. Ему же имя наречено Тимофей. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1834 ст.
Дочь: Устиния Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Устиния Восприимниками были погоста Мелетово дьячек Михаил Иванов и той же деревни Тр... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1837 ст.
Дочь: Стефанида Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Стефанида Того же ведомства и той же деревни крестьянин Иван Иванов и Петра Симеонова... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Яков Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Дементий Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов