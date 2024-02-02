Волков Андрей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1960

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1960

Отец: Волков Валерий Иванович

Мать: Волкова Людмила Николаевна

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