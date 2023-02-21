Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1870

Сын: Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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