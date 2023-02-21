Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1870
Сын: Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно