Козинова (Косенкова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козинова (Косенкова) Елена

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Место рождения

Россия, Калужская область, Сухиничский район, д.Костино

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

04.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Косенков Иван

Мать: не указана

Россия, Калужская область, Сухиничский район, д.Костино
Бракосочетание
16.02.1936

Муж: Козинов Дмитрий

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Хусяинова Клавдия

Отец ребёнка: Козинов Дмитрий

Россия, Калужская область, Сухиничский район, д.Клесово
Рождение ребёнка
19.01.1939

Сын: Козинов Валентин

Отец ребёнка: Козинов Дмитрий

Россия
Рождение ребёнка
21.02.1941

Сын: Козинов Иван

Отец ребёнка: Козинов Дмитрий

Россия
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Козинов Юрий

Отец ребёнка: Козинов Дмитрий

Россия
Рождение ребёнка
13.01.1956

Сын: Козинов Сергей

Отец ребёнка: Козинов Дмитрий

Россия
Смерть
04.10.1987
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