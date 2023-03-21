Козинова (Косенкова) Елена
Место рожденияРоссия, Калужская область, Сухиничский район, д.Костино
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти04.10.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Косенков Иван
Мать: не указана
Россия, Калужская область, Сухиничский район, д.Костино
Бракосочетание
16.02.1936
Муж: Козинов Дмитрий
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Хусяинова Клавдия
Отец ребёнка: Козинов Дмитрий
Россия, Калужская область, Сухиничский район, д.Клесово
Рождение ребёнка
19.01.1939
Сын: Козинов Валентин
Отец ребёнка: Козинов Дмитрий
Россия
Рождение ребёнка
21.02.1941
Сын: Козинов Иван
Отец ребёнка: Козинов Дмитрий
Россия
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Козинов Юрий
Отец ребёнка: Козинов Дмитрий
Россия
Рождение ребёнка
13.01.1956
Сын: Козинов Сергей
Отец ребёнка: Козинов Дмитрий
Россия
Смерть
04.10.1987