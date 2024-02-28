Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Федотова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ефрем Максимов
Мать ребёнка: Марина Федотова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Илья Максимов
Мать ребёнка: Марина Федотова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Прохор Максимов
Мать ребёнка: Марина Федотова
Смерть
По 1813