Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Федотова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ефрем Максимов

Мать ребёнка: Марина Федотова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Илья Максимов

Мать ребёнка: Марина Федотова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Прохор Максимов

Мать ребёнка: Марина Федотова

Смерть
По 1813

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