Зиновьева Прохорович
Место рожденияс.Дубовки
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Зиновьева Прохор Моисеевич
Мать: Зиновьевна Агрифена
с.Дубовки
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Зиновьев Митрофан Федоров
Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева
Рождение ребёнка
20.04.1896
Сын: Зиновьев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно