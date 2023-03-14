Зиновьева Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева Прохорович

Зиновьева Прохорович

avatar

Место рождения

с.Дубовки

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Зиновьева Прохор Моисеевич

Мать: Зиновьевна Агрифена

с.Дубовки
Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Зиновьев Митрофан Федоров

Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева

Рождение ребёнка
1877

Сын: Зиновьев Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Зиновьев Петр Федорович

Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева

Рождение ребёнка
20.04.1896

Сын: Зиновьев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Иван Федоров

Мать ребёнка: Зиновьев Александра Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьев Александра Сергеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close