Чистякова Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Михаил Александров
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розова (Чистякова) Евлампия Васильева
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воскресенская (Чистякова) Александра Васильева
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская (Чистякова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1804
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
16.09.1812
Сын: Чистяков Алексей Васильев
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чистяков Александр Васильев
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Чистякова) Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Чистякова) Анфиса Васильева
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Чистякова) Надежда Васильева
Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно