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Чистякова Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Михаил Александров

Мать: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розова (Чистякова) Евлампия Васильева

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воскресенская (Чистякова) Александра Васильева

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская (Чистякова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
17.12.1804

Сын: Чистяков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
16.09.1812

Сын: Чистяков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чистяков Александр Васильев

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Чистякова) Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Чистякова) Анфиса Васильева

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Чистякова) Надежда Васильева

Отец ребёнка: Чистяков Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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