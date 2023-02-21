Дылёв Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дылёв Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Около 1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около 1866
Рождение ребёнка
03.12.1870

Дочь: Де Лазари Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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