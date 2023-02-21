Дылёв Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиОколо 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Около 1866
Рождение ребёнка
03.12.1870
Дочь: Де Лазари Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана