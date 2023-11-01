Евдокимов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Иван Михайлович

Евдокимов Иван Михайлович

Место рождения

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Евдокимов Михайло Евдокимович

Мать: не указана

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Евдокимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Акилина Ивановна

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Евдокимов Яков Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Акилина Ивановна

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокимова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокимова Акилина Ивановна

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1806 ст.
Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.