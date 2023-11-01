Евдокимов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1744 ст.
Дата смерти1806 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: Евдокимов Михайло Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Евдокимов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1766 ст.
Мать ребёнка: Евдокимова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокимова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокимова Акилина Ивановна
Смерть
1806 ст.