Сергеева (Храброва) Галина (Нина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Храброва) Галина (Нина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1949

Дата смерти

06.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949

Отец: не указан

Мать: Храброва Александра Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1968

Сын: Сергеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сергеев Александр Максимович

Рождение ребёнка
11.09.1972

Дочь: Миллер Марина Александровна

Отец ребёнка: Сергеев Александр Максимович

Хабаровский край, Комсомольский район, г.Амурск
Рождение ребёнка
22.10.1975

Сын: Сергеев Вадим Александрович

Отец ребёнка: Сергеев Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Александр Максимович

Смерть
06.06.2003
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