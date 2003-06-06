Сергеева (Храброва) Галина (Нина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1949
Дата смерти06.06.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.06.1968
Сын: Сергеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сергеев Александр Максимович
Рождение ребёнка
11.09.1972
Дочь: Миллер Марина Александровна
Отец ребёнка: Сергеев Александр Максимович
Хабаровский край, Комсомольский район, г.Амурск
Рождение ребёнка
22.10.1975
Сын: Сергеев Вадим Александрович
Отец ребёнка: Сергеев Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2003