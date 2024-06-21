Бутырин Сергей Геннадьевич 16.08.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутырин Сергей Геннадьевич

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

16.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1977

Отец: Бутырин Геннадий Васильевич

Мать: Бутырина (Киселёва) Валентина Петровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
10.12.1999

Жена: Бутырина (Есакова) Лариса Владимировна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.01.2000

Сын: Бутырин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Бутырина (Есакова) Лариса Владимировна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.04.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутырина (Есакова) Лариса Владимировна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.04.2015

Сын: Бутырин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бутырина (Есакова) Лариса Владимировна

Братск, город Братск, Иркутская область

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