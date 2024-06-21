Бутырин Сергей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1977
Бракосочетание
10.12.1999
Рождение ребёнка
28.01.2000
Сын: Бутырин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Бутырина (Есакова) Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
03.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутырина (Есакова) Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
12.04.2015
Сын: Бутырин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бутырина (Есакова) Лариса Владимировна