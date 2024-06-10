Юркевич (Недосугова) Нонна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич (Недосугова) Нонна Яковлевна

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Место рождения

Маячное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 18.08.1915

Дата смерти

21.05.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.08.1915

Отец: Недосугов Яков Акимович

Мать: Недосугова Мария Федоровна

Маячное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юркевич Петр Романович

Рождение ребёнка
13.11.1945

Дочь: Юркевич (Юркевич) Лариса Петровна

Отец ребёнка: Юркевич Петр Романович

Минск, Минск
Смерть
21.05.1983
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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