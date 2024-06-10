Юркевич (Недосугова) Нонна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 18.08.1915
Дата смерти21.05.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.08.1915
Рождение ребёнка
02.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юркевич Петр Романович
Рождение ребёнка
13.11.1945
Дочь: Юркевич (Юркевич) Лариса Петровна
Отец ребёнка: Юркевич Петр Романович
Минск, Минск
Смерть
21.05.1983
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно