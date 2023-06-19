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Аглиуллина Лалита Ирековна
Аглиуллина Лалита Ирековна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1970
Пол
Женский
Отец
Аглеев Ирек Галянурович
1945 г.р.
Мать
Милованова Любовь Александровна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1970
Отец:
Аглеев Ирек Галянурович
Мать:
Милованова Любовь Александровна
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