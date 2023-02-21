Феодосия Акакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Акакиевна

Феодосия Акакиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1894

Муж: Репкин Павел Васильевич

Кононово, Клин, Московская область
Венчание в церкви села Иовлево Клинского уезда Московской губернии. Свидетели по жениху: запасный унтер-офицер 16-го пехотного полка дер. Кононово Герасим Петрович Репкин и дер. Кононово Сергей Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close