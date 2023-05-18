Жабина (Ерюшева) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (Ерюшева) Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1914

Муж: Жабин Пётр Семёнович

Второй брак у обоих
Рождение ребёнка
29.01.1915

Сын: Жабин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Жабин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
27.12.1917

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Жабин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
22.01.1919

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Жабин Пётр Семёнович

Смерть
Неизвестно