Жабина (Ерюшева) Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1914
Муж: Жабин Пётр Семёнович
Второй брак у обоих
Рождение ребёнка
29.01.1915
Отец ребёнка: Жабин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
27.12.1917
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Жабин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
22.01.1919
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Жабин Пётр Семёнович
Смерть
Неизвестно