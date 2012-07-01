Феофанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1952
Дата смерти01.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.2012