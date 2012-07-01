Феофанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофанов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1952

Дата смерти

01.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.07.2012
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