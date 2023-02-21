Белова (Панина) Ольга (И)Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.
Дочь: Белова Елена Несторовна
Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1894 ст.
Дочь: Белова Домна Несторовна
Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.
Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.
Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович
Смерть
Неизвестно