Белова (Панина) Ольга (И)Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Панина) Ольга (И)Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.

Дочь: Белова Елена Несторовна

Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1894 ст.

Дочь: Белова Домна Несторовна

Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.

Сын: Белов Иоанн Несторович

Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.

Сын: Белов Павел Несторович

Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иаков Несторович

Отец ребёнка: Белов Несто(е)р Иванович

Смерть
Неизвестно
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