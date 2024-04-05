Wasielewska (Podolak) Antonina 20.05.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wasielewska (Podolak) Antonina

Место рождения

Zgorzałowo/Jelonki akt 43/1873

Дата рождения

20.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1873

Отец: Podolak Tomasz

Мать: Podolak (Paszczyk/Piaścik) Teofila Piaścik/

Zgorzałowo/Jelonki akt 43/1873
Бракосочетание
05.02.1894

Муж: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Zgorzałowo/Jelonki akt 20/1894
Рождение ребёнка
21.06.1894

Сын: Wasielewski Stanisław

Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Zgorzałowo/Jelonki akt 108/1894
Рождение ребёнка
27.06.1896

Дочь: (Wasilewska/Wasielewska) Marianna Wasielewska/

Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Jelenie/Jelonki akt 100/1896
Рождение ребёнка
24.06.1898

Дочь: (Wasilewska) Janina

Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Zgorzałowo/Jelonki akt 89/1898
Рождение ребёнка
16.12.1900

Дочь: (Wasielewska) Stanisława

Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Zgorzałowo/Jelonki akt 200/1900
Рождение ребёнка
16.11.1905

Сын: Wasielewski/Wasilewski Czesław Wasilewski/

Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Zgorzałowo/Jelonki akt 171/1905
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: (Wasilewska) Anna

Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Zgorzałowo/Jelonki akt 12/1908
Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: (Wasielewska) Franciszka

Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/

Zgorzałowo/Jelonki akt 50/1910
Смерть
Неизвестно

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