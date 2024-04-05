Wasielewska (Podolak) Antonina
Место рожденияZgorzałowo/Jelonki akt 43/1873
Дата рождения20.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1873
Zgorzałowo/Jelonki akt 43/1873
Бракосочетание
05.02.1894
Zgorzałowo/Jelonki akt 20/1894
Рождение ребёнка
21.06.1894
Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/
Zgorzałowo/Jelonki akt 108/1894
Рождение ребёнка
27.06.1896
Дочь: (Wasilewska/Wasielewska) Marianna Wasielewska/
Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/
Jelenie/Jelonki akt 100/1896
Рождение ребёнка
24.06.1898
Дочь: (Wasilewska) Janina
Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/
Zgorzałowo/Jelonki akt 89/1898
Рождение ребёнка
16.12.1900
Дочь: (Wasielewska) Stanisława
Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/
Zgorzałowo/Jelonki akt 200/1900
Рождение ребёнка
16.11.1905
Zgorzałowo/Jelonki akt 171/1905
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: (Wasilewska) Anna
Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/
Zgorzałowo/Jelonki akt 12/1908
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: (Wasielewska) Franciszka
Отец ребёнка: Wasielewski/Wasilewski Jan Wasilewski/
Zgorzałowo/Jelonki akt 50/1910
Смерть
Неизвестно