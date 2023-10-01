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Куликов Андрей Моисеевич

Место рождения

Гончаровы Зеваки, Барятинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Куликов Моисей Иванович

Мать: не указана

Гончаровы Зеваки, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Куликова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна

Гончаровы Зеваки, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Куликов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна

Гончаровы Зеваки, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Куликова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Куликов Пахом Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1851
Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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