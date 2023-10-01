Куликов Андрей Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1851
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Куликов Моисей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Куликова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Куликов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Куликова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Куликова Анна Ивановна
Смерть
1851