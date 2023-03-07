Сырчина Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Татьяна Иосифова

Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Улита Иосифова

Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агафья Иосифова

Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сырчин Стефан Иосифов

Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Сырчин Корнило Иосифов

Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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