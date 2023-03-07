Сырчина Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Татьяна Иосифова
Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Улита Иосифова
Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агафья Иосифова
Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Сырчин Иосиф (Осип) (Оксенов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790