Белова Василина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Василина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.?

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?

Отец: Белов Юрий Геннадьевич

Мать: Белова Оксана

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