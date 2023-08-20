Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Игнатей Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михайло Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Степанов

Смерть
Неизвестно
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