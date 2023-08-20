Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Степанов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Степанов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Степанов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Игнатей Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Степанов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Степанов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Степанов
Смерть
Неизвестно