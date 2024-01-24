Первушина Шадёркина Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина Шадёркина Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1968

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1968

Отец: Шадёркин Степан Ермилович

Мать: не указана

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