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Первушина Шадёркина Марина Степановна
Первушина Шадёркина Марина Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1968
Пол
Женский
Отец
Шадёркин Степан Ермилович
1933 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1968
Отец:
Шадёркин Степан Ермилович
Мать: не указана
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