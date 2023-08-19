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Скворцов Василий Павлович

Место рождения

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Скворцов Павел Иванович

Мать: Скворцова Ольга Ивановна

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Место жительства
Между 1855 и 1870
Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Скворцова Александра Яковлевна

Образование
1875
Костромское духовное училище
Работа или профессия
После 28.09.1878
Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
пономарь
Работа или профессия
До 28.09.1878
Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
пономарь Преображенской ц. с. Горкина
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Скворцов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1897
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