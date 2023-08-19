Скворцов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Скворцов Павел Иванович
Мать: Скворцова Ольга Ивановна
Место жительства
Между 1855 и 1870
Бракосочетание
Около 1875
Образование
1875
Костромское духовное училище
Работа или профессия
После 28.09.1878
пономарь
Работа или профессия
До 28.09.1878
Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
пономарь Преображенской ц. с. Горкина
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Скворцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Скворцова Александра Яковлевна
Смерть
После 1897