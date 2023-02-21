Козлов Степан
Место рожденияБеларусь
Дата рождения25.04.1938
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
13.11.1962
Сын: Козлов Геннадий
Мать ребёнка: Мария
Беларусь
Рождение ребёнка
06.06.1968
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Мария
Беларусь
Смерть
2014
Беларусь
Похороны
Неизвестно
Минск, Западное