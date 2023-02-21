Козлов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Степан

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

25.04.1938

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
13.11.1962

Сын: Козлов Геннадий

Мать ребёнка: Мария

Беларусь
Рождение ребёнка
06.06.1968

Сын: Козлов Александр

Мать ребёнка: Мария

Беларусь
Смерть
2014
Беларусь
Похороны
Неизвестно
Минск, Западное
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